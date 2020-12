Willemstad – De overheid van Curaçao heeft voor de komende negentig dagen de noodtoestand uitgeroepen. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath donderdag gezegd tijdens een ingelaste persconferentie.

De autoriteiten hebben nu meer mogelijkheden om mensen te controleren op het naleven van de coronaregels. De regels die begin deze maand werden ingevoerd, blijven gelden.

Zo geldt op het eiland een avondklok tussen negen uur ‘s avonds en half vijf ‘s ochtends en moeten alle winkels en restaurants om acht uur ‘s avonds dicht. Verder is alcohol in de horeca en in de openbare ruimte verboden en mogen mensen niet in groepsverband bij elkaar komen. Hotelgasten mogen wel alcohol kopen en drinken in hun eigen hotel.

Vorige week nam het parlement een noodwet aan, waarmee het voor Curaçao mogelijk is geworden de noodtoestand uit te roepen.

Hierdoor hebben de autoriteiten meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen de maatregelen naleven. Zo kunnen boetes worden uitgedeeld en andere straffen opgelegd. Zonder die noodwet kon dat niet.

