Kralendijk – Bonaire krijgt haar eigen wetgeving voor een verbod op wegwerpplastic. Het plan is klaar en de laatste hand wordt gelegd aan de ontwerpverordening.

De komende drie jaar zullen in het teken staan van de reductie van wegwerpplastic op het eiland. In het eerste jaar wordt gestart met een verbod op het verstrekken van plastic wegwerp -rietjes, -roerstaafjes, -bestek, -draagtasjes, en -maaltijdverpakkingen.

Ook gezaghebber Edison Rijna is een voorstander van het verbod op wegwerpplastic. “ De natuur op ons eiland is ons grootste goed. We mogen er trots op zijn. Al in 2018 is bij de Eilandsraad een motie ingediend om bepaalde soorten wegwerpplastic te verbieden. Als ik over het eiland loop verbaas ik mij altijd over wat er aan afval achtergelaten wordt – door jong en oud en door inwoners en toeristen. Plastic rietjes, roerstaafjes, bestek, drinkbekers, flessen… je kunt het zo gek niet bedenken. En onze stranden worden gebruikt als asbak. Lokaal onderzoek wijst uit dat er in de afgelopen twee jaar bijna 10 duizend sigarettenfilters gevonden zijn op het strand van Te Amo. Wist je dat sigarettenfilters uit plastic bestaan en daardoor niet vergaan? ”

Vervuiling is niet de enige reden om plastic gebruik te verminderen. De landfill op Lagun is bijna vol. Een afname van de hoeveelheid plastic afval dat gedumpt wordt is dus wenselijk.

Wat betekent het wegwerpplastic verbod voor jou?

In het voorstel wordt het verkopen of het weggeven van plastic bestek, draagtasjes, rietjes, roerstaafjes en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik verboden. Dat geldt dus ook voor producten gemaakt van bioplastics. De verordening zal zes maanden na bekendmaking ingaan.

Waarom worden bioplastics ook verboden?

In de afgelopen jaren is er een misverstand ontstaan over gewone plastics en plastics die deels uit natuurlijke materialen bestaan en daarmee zogenaamd beter zouden zijn voor het milieu. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan producten gemaakt van maiszetmeel of suikerriet, zogenaamde bioplastics. Deze plastics hebben dezelfde eigenschappen als de gewone plastics. Ze breken niet af in de natuur en dragen dus bij aan vervuiling. Om die reden zullen bioplastics ook onder het plastic verbod vallen.

Mogen take-out verpakkingen dan ook niet meer van bioplastic gemaakt zijn? Dit is de enige uitzondering op de regel. Bonaire heeft een take-out cultuur en er liggen inmiddels veel varianten in de schappen als vervanging voor gewoon plastic of styrofoam. Zo zie je soepbekers gemaakt van kraft karton met een bioplastic laagje aan de binnenkant of bio-plastic bakjes op basis van suikerriet. Om men te laten wennen aan de nieuwe regels en eerst bewustwording over bioplastics te vergroten, staat in het voorstel om het verbod voor take-out verpakkingen in het begin enkel te laten gelden voor styrofoam producten. In een latere fase kan gekeken worden of het verbod kan gelden voor maaltijdverpakkingen van alle soorten plastic.

Sushi, of Dushi? De komende maanden zullen verschillende activiteiten plaatsvinden om te vertellen over de aanstaande wetgeving, de negatieve gevolgen van plastic en vervangende producten. Het eerste evenement georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds is al van start gegaan: de Sushi of Dushi uitdaging, waar iedereen wordt opgeroepen tien minuten te besteden aan het opruimen van zwerfvuil. Gezaghebber Rijna: “ De directie Ruimte en Ontwikkeling heeft al meegedaan en ik hoop dat vele anderen zullen volgen.”

Lees ook: