Kralendijk – In januari 2021 wordt MijnCN gelanceerd. MijnCN is het online platform voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland. Inwoners en bedrijven kunnen makkelijk, veilig en snel hun zaken online regelen bij de aangesloten diensten.

De Belastingdienst Caribisch Nederland is de eerste dienst op het platform. Inwoners kunnen hun Inkomstenbelasting indienen en bedrijven gebruiken het platform voor het aangeven van Algemene Bestedingsbelasting en Loonheffing. In het eerste kwartaal van 2021 sluit ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan met de mogelijkheid voor werkgevers om online verzuim te melden voor de aanvraag loonderving. Op termijn wordt het portaal uitgebreid naar meer diensten van de Rijksoverheid en lokale overheid. Zodat inwoners van Caribisch Nederland via één portaal hun zaken met de overheid kunnen regelen.

Makkelijk

Gebruikers kunnen overal inloggen en hun zaken inzien, regelen of wijzigen. Een informatieve website met animaties en stappenplannen helpen ze door het systeem heen. Mocht een gebruiker aanvullende hulp nodig hebben dan staat de helpdesk ze graag te woord. Ook kan men ervoor kiezen iemand te machtigen om zaken voor hen te regelen.

Veilig

Omdat een gebruiker met zijn account overheidszaken kan ondertekenen, staat veiligheid bij MijnCN hoog in het vaandel. Gegevens worden daarom op meerdere manieren beveiligd. Bijvoorbeeld ook met de mogelijkheid tot 2-Factor Authenticatie. Hierbij heeft een gebruiker niet één maar twee sleutels nodig om in te loggen op zijn unieke, persoonlijke account.

Snel

Gebruikers regelen hun zaken op het moment dat het hen het beste uitkomt. Vanuit de luie stoel, zonder wachtrijen, afspraken of strikte openingstijden. Omdat alle gegevens digitaal binnenkomen in het systeem van de betreffende dienst, kunnen de gegevens ook sneller worden verwerkt.

Kortom, MijnCN: makkelijk, veilig en snel. Meer informatie vindt u vanaf 2021 op www.mijncn.nl

