Door: Dylan Cinjee/TravelPro

Na het gewijzigde reisadvies van Curaçao heeft TUI gisteren bekendgemaakt de capaciteit van Aruba en Bonaire te verhogen. “Zoals jullie hebben gehoord heeft Curacao helaas code oranje gekregen waardoor de reis van vele klanten niet door kan gaan. Gelukkig hebben onze Product collega’s keihard gewerkt en is er extra voorraad boekbaar gemaakt voor Aruba en Bonaire”, laat TUI weten op haar salespagina.

“Er worden extra vluchten ingezet: 11/12 Amsterdam – Aruba, 18/12 Aruba – Amsterdam, 12/12 Amsterdam – Bonaire en 19/12 Bonaire – Amsterdam.

Naast de extra vluchten zijn er ook extra bedden geregeld bij diverse accommodaties. Op Aruba onder meer RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas (vanaf 16 december hotel geopend), Divi Aruba All Inclusive, Tamarijn Aruba All Inclusive, Divi Village Golf & Beach Resort, Renaissance Aruba All Inclusive Resort, Aruba Blue Village.

Op Bonaire bij Divi Flamingo Beach Resort (logies), Divi Flamingo All Inclusive Beach Resort (AI), Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire (AI) en Buddy Dive Resort. Beschikbaarheid is te vinden via TUI Online.

Bron: TravelPro

