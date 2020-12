Regels voor reizen vanuit Curaçao naar Bonaire blijven van kracht

1 Delen

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna houdt de situatie op Curaçao nauw in de gaten maar vindt het nog niet nodig om de maatregelen voor reizen tussen de eilanden aan te passen. Daarom blijven de regels om vanuit Curaçao naar Bonaire te reizen blijven voorlopig van kracht.

“Er is nu geen aanleiding om de regels aan te passen voor reizigers die vanuit Curaçao naar Bonaire komen. Bonaire heeft de passagiers die naar het eiland komen goed in beeld. Het eiland is voorbereid voor het geval mensen op Bonaire besmet raken. Als het nodig is worden de regels direct aangepast,” zo laat de gezaghebber weten.

Rijna adviseerde vorige week al om met het oog op de besmettingen op Curaçao niet naar dat eiland te reizen. “Het advies was om alleen te reizen als dat echt nodig is. Nu dat eiland code oranje heeft gekregen is het advies dwingender geworden,” zo heeft de gezaghebber verklaard. ,,Als mensen toch naar het buureiland gaan, moeten ze zich daar aan de lokale regels houden. Bijvoorbeeld 2 meter afstand van anderen houden en aan de avondklok.”

Op Bonaire zijn op woensdag drie mensen positief getest. Deze drie mensen zijn in isolatie geplaatst. Alle mensen die de afgelopen tijd nauw contact hadden met de drie besmette personen hebben van Publieke Gezondheid het advies gekregen om in quarantaine te gaan.

Dat gebeurde nadat de afdeling uitgebreid onderzoek deed naar de contacten van de drie. Volgens Publieke Gezondheid hebben de besmettingen met reizen in de regio te maken.

Publieke Gezondheid adviseert burgers om social distance te houden en de handen regelmatig te wassen om besmettingen te voorkomen. Mensen met klachten die op COVID-19 wijzen, wordt aangeraden om zich via 0800-0800 aan te melden voor een test.

