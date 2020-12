4 Gedeeld

Kralendijk – Het Openbaar Ministerie op Bonaire heeft de boetes van de coronamaatregelen aangepast. Reden is dat de tijdelijke Regelingen inmiddels van kracht zijn.

Een uitbater die zijn eet- en drinkgelegenheid of discotheek openhoudt na twaalf uur, mag 280 dollar betalen. En dat geldt ook voor organisatoren van evenement met meer dan 50 deelnemers of meer dan 50 procent bezetting of als er gezongen of gedanst wordt.

Het OM zegt dat velen zich nog steeds keurig aan de regels houden, maar het blijft waarschuwen wat de consequenties zijn bij overtredingen. Ook zegt het eventueel snelrechtzittingen te organiseren, indien nodig.

Onderstaande bedragen gelden als uitgangspunt en kunnen oplopen als de situatie om maatwerk vraagt.

