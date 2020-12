30 Gedeeld

Kralendijk – Tijdens de viering van de internationale vrijwilligersdag heeft NGO Platform Bonaire is Crispina Cicilia-Janga gekozen tot ‘Vrijwilliger van het Jaar 2020’. Stichting Mangazina di Rei heeft juffrouw Chemmy genomineerd.

Crispina Cicilia-Janga, beter bekend als ‘Juffrouw Chemmy’ helpt stichting Mangazina di Rei al jaren als vrijwilliger met de cultureel-educatieve programma’s. Zij is deelt haar kennis over en haar liefde voor de cultuur van Bonaire met de kinderen die het museum bezoeken.

Juffrouw Chemmy wordt regelmatig gevraagd om advies te geven en projecten en activiteiten een passende naam te geven die origineel en typisch Boniareaans klinken. Denk dan bijvoorbeeld aan het culturele evenement ‘Nos Zjilea’, maar ook aan de dansgroep ‘Zoya ku Nos’ die onderdeel is van het educatieve programma ‘Talento Kultural’.

Tijdens de verkiezingsavond zei juffrouw Chemmy: “Je kan het gesprokkelde hout als een symbool zien voor onze culturele erfenis. Om ermee te kunnen koken moet het hout van goede kwaliteit zijn, anders brandt het heel snel op. Als het hout echter hard genoeg is, geeft het genoeg warmte af om ermee te kunnen koken. Op dezelfde manier moeten we onze culturele erfenis niet verloren laten gaan door invloeden van buiten af. We moeten onze culturele erfenis koesteren en levend houden”.

Het jaarlijkse evenement van het NGO Platform vond afgelopen zaterdag 5 december plaats.

Stichting Mangazina di Rei zegt dankbaar te zijn voor de bijdrage die juffrouw Chemmy al die jaren heeft geleverd. “We willen ook NGO Platform bedanken voor de gelegenheid om vrijwilligers in het zonnetje te zetten” zegt manager Heleen Christiaan-Quartel.

