Kralendijk – Onder de 16 geteste mensen zijn er 3 positieve gevallen van Covid-19 ontdekt, waardoor de actieve gevallen op 5 komt te staan vandaag. Het aantal personen in quarantaine is gedaald naar 17.

Heeft u (milde) klachten zoals een lichte verhoging, niezen, beginnende hoest of onaangename kriebel in de keel? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een test bij de ‘COVID drive-thru’ in Rincon op donderdag 10 december van 10:00 – 11:30.

