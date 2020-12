9 Gedeeld

Voor een huisartsenpraktijk op Bonaire zoeken wij een ervaren Doktersassistent. Voor minimaal 24 – maximaal 40 uur per week (0,6-1,0 fte)

Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe collega die zijn/haar bijdrage gaat leveren aan de huisartsenzorg op Bonaire. Ben jij een doktersassistent die de patiënt centraal stelt? Een duizendpoot die graag allerlei werkzaamheden door elkaar doet maar toch nauwkeurig werkt? Werk je graag samen met collega’s in een team waar ruimte is voor ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Algemeen

Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Je trieert aan de telefoon, plant de spreekuren en ontvangt patiënten. Daarnaast voer je zelfstandig kleine medisch-technische handelingen uit. Zo geef je injecties, spuit je oren uit en meet je de bloeddruk van een patiënt op. Wij werken met Promedico, ervaring hiermee is een pré maar geen must. Aangezien het gaat om een aanstelling op Bonaire hebben we een sterke voorkeur voor kandidaten met een Antilliaanse achtergrond, die Nederlands en Papiamento en/of Spaans spreken, en de cultuur van de inwoners van het eiland kennen.

Wij bieden

Collegiale samenwerking in een leuk team;

De mogelijkheid tot een lange termijn verbinding;

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is op Bonaire;

Het definitief aantal uren en de dagen die je werkt bespreken we in overleg.

Wij vragen

Een gediplomeerd doktersassistent;

Ervaring met werken in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum;

Een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling;

Het hebben van een Antilliaanse achtergrond, en/of aantoonbare kennis van de taal en cultuur van het eiland, heeft onze sterke voorkeur;

Een enthousiaste, betrokken teamspeler;

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Waar ga je werken?

Je komt in dienst van een huisarts werkzaam op het eiland. Deze huisarts is bezig met het vormen van een sterk team dat gedreven werkt aan de zorg aan de ingeschreven patiënten.

Interesse gekregen?

Dan nodigen we je graag uit te reageren d.m.v. een e-mail naar [email protected], of solliciteer direct via de button bovenaan deze vacature. Bij aanstelling kunnen referenties worden gecheckt. Ook vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirthe Smolenaers via het e-mailadres [email protected]

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

