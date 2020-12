278 Gedeeld

Foto’s: Melanie Zandwijk

Kralendijk – Het is je vast niet ontgaan, Bonaire fonkelt met al zijn mooie kerstversieringen! TIP: maak een tour langs deze versieringen. Hieronder lees je meer over de locaties.

Om te beginnen natuurlijk de Kaya Grandi, de hoofdstraat in het centrum van Kralendijk. Als je deze uit bent gereden, kom je via de boulevard langs de prachtig versierde Passangrahan. Dit is het kantoor waar de eilandsraad vergadert.

Passangrahan

Voorbij het Wilhelminaplein rijd je langs het bestuurskantoor van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Bestuurskantoor

Bijna aan het einde van de boulevard, ter hoogte van het Divi Flamingo Beach Resort, neem je de afslag richting de Kaya Industria. In deze straat bevinden zich de supermarkten. Niet te missen, aan de rechterkant bij Don Andres, tref je een oase aan van kerstversieringen. Je ziet hier tropische elementen gecombineerd met traditionele Bijbelse figuren. Werkelijk prachtig.









Als je de Kaya Industria afrijdt ga je bij de rotonde bij Van den Tweel Supermarket linksaf. Via de Kaya Nikiboko Zuid kom je vervolgens nog twee prachtig versierde rotondes tegen.

Deze doorgaande weg, richting de katholieke kerk, zal zoals gebruikelijk meer feestelijk verlicht worden naarmate Kerst nadert.

Nog niet op Bonaire?

Wil jij ook naar Bonaire om met eigen ogen al deze mooie versieringen voor Kerst te bewonderen? Hier vind je de leukste reizen naar het eiland. Bonaire heeft code geel, wat betekent dat vakantie vieren op het eiland gewoon kan. Een negatieve PCR-test is vereist, lees hier hoe je je PCR-test vergoed kunt krijgen.

Lees ook: