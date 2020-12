Verlenging zuidpier Kralendijk gestart

12 Gedeeld

Kralendijk – De zuidpier van Kralendijk zal met 44 meter verlengd worden. De werkzaamheden aan de pier zijn inmiddels van start gegaan.

De 21 palen die het nieuwe gedeelte van de pier moeten ondersteunen zijn in de zeebodem gedrild. Daarna is er beton in de palen aangebracht om ze steviger te maken. Begin volgend jaar komen de voorgebouwde onderdelen van de pier aan uit Nederland en wordt de pier verder in elkaar gezet.

Met de uitbreiding naar het zuiden is de middenpier beschikbaar voor containers en kunnen zowel cargo en cruiseschepen beter aanmeren.

De uitbreiding komt na het reparatieproject van de zuidpier en maakt deel uit van het masterplan van de haven.

