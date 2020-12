36 Gedeeld

Kralendijk- Volgens informatie van de overheid van Bonaire krijgt Kaya Amsteram komend jaar een drastische make-over. De make-over komt geen moment te vroeg want de weg waar 3 scholen aan liggen is al lange tijd in slechte staat.

Het project wordt in het eerste kwartaal van 2021 aanbesteed. Na selectie van het bedrijf dat het project gaat uitvoeren starten de werkzaamheden.

De Kaya Amsterdam wordt vanaf de rotonde in Hato verbouwd tot aan de Kaya Caribe. Aan de zuidkant komt een fietspad. Ook komt er tegenover basisschool De Pelikaan een inrijstrook om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De nutsbedrijven krijgen de mogelijkheid om de wegwerkzaamheden te gebruiken om hun kabels en leidingen te vernieuwen of aan te passen. De nieuwe weg, eenmaal voltooid, zou een levensduur van ongeveer 30 jaar moeten hebben.

Meerdere wegen op Bonaire worden vernieuwd als onderdeel van het “Road Management Plan”. Het openbaar lichaam is in 2017 gestart met de uitvoering en het project dat loopt tot 2026.

De werkzaamheden worden gefinancierd door de Rijksoverheid in Den Haag.

