‘Aan Tafel’ met gedreven professionals

Link ERS Projectmanagement en advies organiseert maandelijks een ‘Aan Tafel’-sessie voor gedreven professionals. Link ERS heeft ruime ervaring op het gebied van onder andere projectmanagement en development. Veelal met een maatschappelijke achtergrond. Het ontwikkelen en managen van diverse programma’s, waarbij het wakker schudden van mensen, een doel op zich is.

In de afgelopen vier jaar heeft eigenaresse Damaly Linkers samen met een klein team van gedreven professionals hard gewerkt aan verschillende programma’s. Denk daarbij aan: Raad van Kinderen (2016-2018), Unicef Kinder Rechten Film Festival (2018) en Het Talent Ontwikkel Programma Bonaire (2016-2019). Momenteel is ze betrokken bij initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat “Together we can fly for ABC” Een spin-off voor elektrisch vliegen. Waarbij jongeren getriggerd worden om mee te denken over de toekomst. Damaly daagt daarnaast professionals uit in haar maandelijkse ‘Aan Tafel’-sessie.

Deze professionals hebben allen een connectie met Bonaire. Ze gaan met elkaar ‘Aan Tafel’ om op een ontspannen manier te praten en te brainstormen over projecten en onderwerpen met een maatschappelijke impact. De deelnemers zijn gedreven professionals, en dit kan iedereen zijn van alle opleidingsniveaus en uit alle beroepsgroepen. Een gedreven professional zijn heeft niets te maken met niveau of status. ‘Aan Tafel’ is zo opgezet dat ieders inbreng van waarde is. Het is een plek om de dialoog op te zoeken en gebruik te maken van ieders inzichten en kennis.

De onderwerpen kunnen ingebracht worden door de deelnemers. Alle projecten met een sociaal maatschappelijke relevantie, waar innovatie en/ of kennisontwikkeling in voorkomen zijn welkom. Tevens wordt er stil gestaan bij de actualiteiten die de gemeenschap van Bonaire, maken, raken of kraken. Door met een groep te kijken naar één van deze onderwerpen kom je tot nieuwe inzichten. Dit leidt dikwijls tot een interessante dialoog binnen de groep. Het delen van kennis en expertise met elkaar, inspireert en motiveert. Aanschuiven bij de maandelijkse ‘Aan Tafel’-sessies is mogelijk en dit kan fysiek en soms ook virtueel. Dit is afhankelijk van de plek en het onderwerp.

Hoe is het om plaats te nemen ‘Aan Tafel’?

Afgelopen vrijdag 27 november heb ik zelf plaats genomen ‘Aan Tafel’ met gedreven professionals. Samen met nog negentien andere professionals zijn we in dialoog gegaan. Wat mij van deze avond het meest is opgevallen en bijgebleven is de openheid en eerlijkheid van de deelnemers. Ondanks dat de groep zeer divers was en velen elkaar niet kenden was er vertrouwen en veiligheid. Er waren ondernemers, werknemers en werkgevers uit alle mogelijke werkgebieden. De ‘Aan Tafel’-sessie heb ik als ontspannen en laagdrempelig ervaren. De sessies zijn van waarde voor iedereen die tijd in zichzelf maar ook in een ander wil investeren. Sommigen, zoals ik, waren er voor het eerst, anderen zijn reeds meerdere sessies aanwezig geweest.

Hoe wakker jij jouw vuur aan?

Iedere sessie heeft een ander onderwerp. Deze keer ging het over je persoonlijke kansen, uitdagingen en keuzes die je in 2020 hebt ervaren. Al snel merkten wij als deelnemers dat je niet alleen bent met je uitdagingen en keuzes, die je moet maken in het dagelijks leven. Mensen lopen tegen dezelfde dingen aan, maar hebben er vaak een andere kijk op dan jij. Dit opent nieuwe mogelijkheden en zet je aan het denken. Door in dialoog te gaan en naar elkaar te luisteren, neem je van iedere gedreven professional wel iets mee naar huis om op voort te borduren. Afsluitend kregen we de volgende vraag; “Hoe wakker jij je eigen vuur alvast aan voor 2021 en verder?”. Ik heb de sessie als inspirerend ervaren. Vooral omdat de deelnemers vrijuit spraken over zichzelf en hun uitdagingen, hoe zij hun vuur brandend houden en hoe positief ze kijken naar 2021.

Prettig door de avond geloodst

De avond werd op een prettige manier geleid door influencer Flora Wijnand-Sambo. Zij heeft ons op een goede, maar kritische manier door de avond geloodst. Flora liet iedereen aan het woord, en liet ook anderen inhaken op de antwoorden. Flora vroeg ook recht op de man/vrouw af, zonder om de hete brei heen te draaien. Mede door haar directe houding en door verder te vragen, gaven de deelnemers mooie antwoorden en voorbeelden van hun ervaringen. De avond heeft voor iedere deelnemer nieuwe inzichten opgeleverd. Allen gaven na afloop aan de avond als zeer prettig en ontspannen te hebben ervaren.

Wat de deelnemers na afloop van de “Aan Tafel” sessie zeiden

Zelf heb ik deze avond ook als zeer prettig ervaren. Ik kan het iedereen aanraden om jezelf op te geven voor een ‘Aan Tafel’-sessie. Na afloop neem ik de uitgangspunten van de anderen, en daarmee de nieuwe inzichten die ik gekregen heb, mee. Dit maakt het voor mij waardevol.

Via de website kun je je opgeven om zelf ‘Aan Tafel’ met gedreven professionals te gaan. Op Facebook wordt meestal kort van te voren het onderwerp waarover de sessie gaat gepubliceerd. Dit gebeurt echter niet altijd omdat er tijdens de sessies ook ingespeeld wordt op actualiteiten.

De gedreven professional

Link ERS Projectmanagement en advies is op zoek gegaan naar de juiste definitie van een gedreven professional. En heeft in de afgelopen maanden een goed beeld weten te vormen van deze professionals. De gedreven professionals zetten zij wekelijks in de spotlight op hun Facebookpagina en Linked-in pagina. De gedreven professional is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De ‘Aan Tafel’-sessies hebben bewezen van waarde te zijn voor de deelnemers. Door de gedreven professional een definitie te geven die buiten alle kaders en hokjes valt, hoopt Link ERS een beweging te creëren die blijft. Een beweging met maatschappelijke waarde.

De definitie die Link ERS aan de gedreven professionals heeft gegeven is de volgende;

De gedreven professional heeft de innerlijke drang om te groeien en te excelleren in datgene waar hij/ zij in gelooft, ten goede van zichzelf en de omgeving.

Ongeacht de leeftijd, afkomst, het geloof, of dat wat normaliter in een ‘hokje’ past. De gedreven professional is respectvol, constructief, nieuwsgierig, discreet en positief ingesteld.

Zij laat zich inspireren, inspireert een ander of gaat voor beide.

Zij begrijpt dat niets zomaar uit de hemel valt; “no pain no gain”. De gedreven professional investeert in zichzelf, om te groeien, veranderingen teweeg te brengen en impact te maken. Dit doet zij zonder vrees om te falen. De gedreven professional gaat ervoor; vol van vertrouwen en liefde

Spotlight voor de gedreven professional

Wanneer je bovenstaande definitie leest, en je hebt in jouw omgeving iemand die voldoet aan de beschrijving. Hoe mooi is het dan om hem/haar de titel gedreven professional te geven. Het geeft deze persoon een stuk waardering en erkenning op professioneel gebied. Link ERS nodigt dan ook iedereen uit om de gedreven professionals in zijn of haar omgeving voor te dragen. Op de Facebookpagina of Linked-in pagina van Link ERS. Geef de gedreven professional uit jouw omgeving een groter podium, zodat hij/zij nog meer mensen kan inspireren en aansteken met zijn/haar energie. Social media is bij uitstek geschikt om wekelijks de gedreven professionals in de spotlight te zetten.

Influencers

Iedere maand wordt een influencer uitgenodigd om ‘Aan Tafel’ met gedreven professionals te gaan en het onderwerp te leiden. Deze influencers hebben hun expertise in bepaalde onderwerpen en dragen hierdoor bij aan de dialoog van de groep. Aangeschoven ‘Aan Tafel’ om de dialoog van een extra dimmentie te voorzien zijn onder andere; Zijne Koninklijke Hoogheid prins Constantijn der Nederlanden, Staatssecretaris Knops, Flora Wijnand-Sambo, Nolly Oleana en vele anderen. Damaly Linkers heeft zichzelf ten doel gesteld iedere maand een influencer aan te laten schuiven.

Walk Klein Bonaire

Op 15 november zijn maar liefst zevenentwintig gedreven professionals met een aantal gidsen een groot avontuur aangegaan. Het wandelen rond Klein Bonaire, het werd een tocht om niet te vergeten!

Om 6 uur in de vroege ochtend werden de deelnemers met de Watertaxi naar Klein Bonaire gebracht. Onder de leiding van wandelgidsen van Chantiwawa begon de groep vanaf No Name Beach aan hun rondje eiland. Al vanaf het aan land gaan op Klein Bonaire begon de uitdaging. Hoe om te gaan met de agressieve Wimpiri, die blijkbaar op dit uur zeer actief zijn. Het gevolg: veel deelnemers onder de pijnlijke rode bulten. Doordat Klein Bonaire niet alleen maar mooie stranden langs de kust heeft. Maar ook stukken met scherp koraal, zijn vele schoenen gesneuveld onderweg. Sommige stukken moesten de deelnemers afleggen door het ondiepe water.

Het was een tocht waarin elkaar stimuleren om niet op te geven en samenwerking nodig was. De groep heeft in zeven uur tijd de wandeling weten af te ronden. Van de zevenentwintig deelnemers hebben tweeëntwintig deelnemers de eindstreep gehaald.

Ieder kwartaal wil Link ERS een activiteit organiseren om de gedreven professionals samen te laten komen. Door actief bezig te zijn samen wordt er gebouwd aan een band en teamspirit binnen de groep. Dit helpt om met elkaar te verbinden en samen te groeien.

