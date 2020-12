7 Gedeeld

In januari 2021 start BiZZ College Bonaire met bedrijfseconomische opleidingen en Coaching op MBO/HBO niveau. BiZZ College is een initiatief van Danny Bol en Marcel Peijs. Met hun gecombineerde praktijk – en onderwijsachtergrond als financieel consultant en eerste graad docent economie, willen zij de opleidingsspecialist zijn voor bedrijfseconomische opleidingen, cursussen en coaching op Bonaire.

De opleidingen voor particuliere deelnemers worden verzorgd in de avonduren. Voor bedrijven en organisaties die groepen werknemers onder werktijd willen bij- of omscholen zijn de lestijden in de ochtenduren.

Een opleiding wordt afgesloten met een online examen op Bonaire en resulteert in een door OCW erkend Associatie diploma.

Naast opleidingen en cursussen biedt BiZZ College voor bedrijven en organisaties een coachingstraject op maat aan. Doel van dit traject is om de financiële administratie volledig in eigen beheer te kunnen voeren.

Hierbij wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis die een medewerker nodig heeft om goed te functioneren in zijn/haar administratieve functie, alsmede aan de vaardigheden die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de financiële software.

BiZZ College meent met de combinatie van scholing en de mogelijkheid tot directe toepassing van de leerstof in de geautomatiseerde omgeving, een toegevoegde waarde te zijn in het aanbod van opleidingen op Bonaire.

Meer informatie over de opleidingen en coaching is te vinden op de website van BiZZ College Bonaire.

