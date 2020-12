Kralendijk – Bonaire International Airport heeft een nieuwe parkeerinstallatie die binnenkort in gebruik kan worden genomen.

Met de nieuwe installatie zal de parkeerdrukte beter gereguleerd kunnen worden. Daarvoor heeft BIA ook aanvullende maatregelen genomen.

Een daarvan is dat het kort parkeren niet meer gratis gebruikt kan worden voor het brengen en halen van mensen. Daarvoor komt een apart Kiss en Ride strook aan de overkant van de terminal. Hier mag men niet parkeren maar alleen in-en uitstappen.

Ook is er de mogelijkheid om voor langere tijd te parkeren. Dit terrein is altijd goedkoper dan het kort parkeren. Voor (shuttle) busjes komt aan de overzijde een parkeerruimte.

Het nieuwe systeem is geleverd door STD uit Apeldoorn en IBO Bonaire heeft de installatie voor zijn rekening genomen en voert ook het onderhoud uit.

Verder gaat BIA voor de terminal bloembakken plaatsen zodat er voor halers, brengers en passagiers meer ruimte gereserveerd is om te wachten en er daardoor een scheiding is tussen voertuigen(taxi’s) en personen. Dit komt de veiligheid ten goede.

De invoering zal stapsgewijs gebeuren en zal een overgangsperiode kennen omdat er nog veel zaken ingericht en afgestemd moeten worden. Zo zal bijvoorbeeld de komende periode alle bebording nog worden aangepast en krijgen de Car rentals nog passen om het in- en afrijden te regelen. De tarieven van het kort en lang parkeren blijven ongewijzigd met uitzondering van het maximale dagtarief, dat stijgt licht. Nieuw is dus wel dat er geen vrije in-en uitrijtijd meer is zonder te betalen.

