AB Carrental is per direct op zoek naar een Rental Agent

Over AB Carrental:

AB Carrental is een van de grootste autoverhuur bedrijven op Bonaire. Al ruim 34 jaar verhuren wij een grote selectie aan dive pick up trucks en suv’s. Ter vervanging van een collega, zijn wij op zoek naar een Rental Agent (24-40 uur per week).

Functie omschrijving:

Het innemen en uitgeven van auto’s;

Telefonisch en per email te woord staan van klanten;

Zorg dragen voor de administratieve afwikkeling van contracten;

Functie eisen:

Minimaal MBO niveau;

Talenkennis: In ieder geval vloeiend Nederlands en Engels. Daarnaast is Papiamentu / Spaans een pré.

Wat bieden wij jou?

Een afwisselende baan en een prettige werksfeer en een passend salaris bij de functie.



Zijn dit jouw kwaliteiten?

Flexibel

Snel kunnen schakelen

Representatief en k lantvriendelijk

Is jouw interesse gewerkt en lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken? Mail dan snel je sollicitatiebrief voorzien van C.V. voor 7 december 2020 naar [email protected], ter attentie van de heer A. Disbeschl. Voor vragen kun je bellen naar +599-7178980. Meer informatie over ons vind je op www.abcarrental.com

