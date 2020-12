STCB telde 113 zeeschildpaddennesten rond Bonaire en Klein Bonaire in 2020

148 Gedeeld

Kralendijk – STCB kondigt het einde van het zeeschildpaddennestseizoen aan. Het seizoen begon op 1 mei toen medewerkers en vrijwilligers van Sea Turtle Conservation Bonaire het eerste onechte karetschildnest op Klein Bonaire registreerden. Het laatste nest, gelegd door een karetschild, werd gevonden op 13 november.

Hoewel er geen nieuwe nesten meer worden gelegd, wacht STCB nog wel op het uitkomen van nesten die in oktober en november zijn gevonden.

STCB heeft tijdens de pandemie doorgewerkt, met inachtneming van maatregelen, en heeft het monitoren van de stranden af kunnen voortzetten.

Manager Kaj Schut: “Wij willen alle vrijwilligers en supporters bedanken voor hun bijdrage in deze onzekere tijden. Door jullie steun konden wij blijven werken aan onze missie om de zeeschildpadden op Bonaire te beschermen.”

Dit jaar telde STCB in totaal 113 nesten rond Bonaire en Klein Bonaire. Zeeschildpadden leggen gemiddeld vier nesten per individu, dus ongeveer 28 nestelende zeeschildpadden van drie verschillende soorten (karetschildpad, onechte karetschildpad en groene schildpad) bezochten Bonaire in 2020.

Stijging van 27%

Het totale aantal geregistreerde nesten is in 2020 is met 27 procent gestegen vergeleken met 2019. Het weer, met name de hoge waterstand en de hoeveelheid neerslag, zorgde voor enkele uitdagingen dit jaar.

Kaj Schut: “Door de vele regen en windkeringen moesten we de nesten in het zuiden goed in de gaten houden. Drie nesten zijn verloren gegaan door regen en hoge golven, maar gelukkig zijn de meeste nesten goed uitgekomen. De eerste berekeningen laten zien dat het uitkomstsucces van nesten waarschijnlijk iets hoger ligt dan vorig jaar. Bovendien vertoonden minder nesten tekenen van bacteriën en schimmels, twee factoren die een negatief effect hebben op het uitkomstsucces. Kortom, we zijn tevreden met het resultaat van dit seizoen.”

Drieëndertig nesten werden dit jaar gesponsord door bedrijven en particulieren. STCB is deze bedrijven en families zeer dankbaar voor hun steun.

