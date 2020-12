Politie Bonaire versterkt ‘bike’ patrouille

24 Gedeeld

Kralendijk – Het politiekorps van Bonaire heeft er vier agenten bij die zijn opgeleid tot “Certified Bikers’. De opleiding bestond uit een praktische en een theoretische gedeelte.

In de praktijk werden de agenten getraind in verschillende technieken om tijdens dringende situaties op te treden. Een patrouille op de fiets is mobieler en kan in bepaalde situaties sneller in actie komen.

Sinds januari van dit jaar heeft het Korps Politie Caribisch Nederland twee lokale gecertificeerde fiets instructeurs die door de Nationale Politie opgeleid zijn.

