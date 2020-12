27 Gedeeld

Thielman had al een leidende rol bij onder andere het traject om te komen tot het Masterplan2030

Kralendijk- Hennyson Thielman (MPB) is de nieuwe gedeputeerde in het Bestuurscollege van Bonaire.

Thielman volgt daarmee MPB-partijleider Tjin Asjoe op die vorige week besloot om persoonlijke redenen (tijdelijk) terug te treden.

Tjin Asjoe gaf gisteravond aan alle vertrouwen te hebben in de capaciteiten van Thielman om die rol goed te vervullen. “Hennyson heeft, als mijn naaste medewerker, mij al 2 jaar bijgestaan op belangrijke dossiers”, aldus Tjin Asjoe.

Eilandsraad

Overigens is de benoeming van Thielman niet de enige verandering in het lokale bestuur: ook in de Eilandsraad treden enkele verschuivingen op. Joselito Statia en Renata Domacassé zullen de eilandsraad gaan verlaten.

De vrijgekomen plaatsen worden opgevuld door Tjin Asjoe en door nieuwkomer Edwin ‘Din’ Domacassé.

