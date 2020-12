8 Gedeeld

Kralendijk – Vandaag 2 december 2020 is er één positief getest persoon bijgekomen waardoor het aantal weer op 3 komt. Gisteren was ook één persoon positief getest maar was er ook weer één hersteld.

Het aantal personen in quarantaine is licht gestegen van 54 naar 60. Ook zijn er sinds gisteren weer 14 getest en zijn er gelukkig nog steeds geen ziekenhuisopnames.

