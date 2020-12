‘Plasticwetgeving’ klaar voor behandeling in Bestuurscollege bonaire

In de afbeelding is te zien hoe lang het duurt voordat plastic uit ons milieu verdwijnt

Kralendijk – Directie Ruimte en Ontwikkeling dient een concept verordening in bij het Bestuurscollege van Bonaire voor een verbod op bepaalde soorten plastic voor eenmalig gebruik.

Het verbod vormt een belangrijke eerste stap in de reductie van wegwerpplastics op Bonaire. Indien de verordening wordt goedgekeurd zal deze “plastic wetgeving” onderdeel uitmaken van de lokale afvalverordening.

De verordening kent een gefaseerde opbouw, die het mogelijk maakt om het verbod in de nabije toekomst uit te breiden met andere soorten wegwerpplastics. Op deze wijze wordt het gebruik van wegwerpplastics op Bonaire geleidelijk afgebouwd.

In 2019 heeft een consultatieronde plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van importeurs, supermarkten, restaurants/toko’s en hotels op het eiland. Hieruit bleek dat er draagvlak was voor het verbieden van plastic bestek, rietjes, roerstaafjes, tasjes en voedselverpakkingen, waaronder van Styrofoam.

In de eerste fase is er derhalve gekozen voor het verbieden van een groep wegwerpplastic producten die door lokale bedrijven relatief eenvoudig kunnen worden vervangen door duurzame alternatieven.

Verantwoordelijke gedeputeerde Kroon ondertekende in 2019 samen met Minister van Milieu Stientje van Veldhoven – van der Meer een intentieverklaring voor een verbod op wegwerpplastic. De Eilandsraad had in 2018 al eerder een motie aangenomen om het gebruik van wegwerpplastic aan banden te leggen.

Indien de conceptverordening wordt goedgekeurd zal het zes maanden na bekendmaking verboden zijn om wegwerpplastic bestek, rietjes, roerstaafjes, tasjes en voedselverpakkingen te verstrekken, dan wel in de handel te brengen.

Het verbod geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor personen die hobbymatig geld bijverdienen, zoals verkopers van snacks, die plastic verpakkingsmiddelen gebruiken. De plastic verordening zal gefaseerd uitgebreid worden en moet op termijn tot een verbod van de meest schadelijke soorten wegwerp plastic leiden.

Reductie van wegwerpplastic is positief voor Bonaire

Veel wegwerpplastics eindigen nu nog als zwerfvuil. Op termijn leidt het verbod tot een veel schoner Bonaire. Ook is de regelgeving omtrent wegwerpplastics positief voor het imago van Bonaire als duurzame bestemming. Het verbod dwingt duurzame keuzes af. Op de korte termijn zal dit wellicht een kostenstijging veroorzaken voor bepaalde producten, zoals take-out maaltijden. Op de lange termijn wegen de voordelen echter zwaarder dan de nadelen.

De economie van Bonaire is grotendeels afhankelijk van natuurbeleving, zowel onder als boven water. Voor veel van de bezoekers, komend uit de US, Canada en Europa, is duurzaam omgaan met natuur vanzelfsprekend. Duurzaamheid is voor veel toeristen een steeds belangrijker thema bij het selecteren van een luxe vakantiebestemming, zoals Bonaire. Tenslotte kunnen toeristen alleen genieten van onze unieke natuur als deze plastic vrij is.

Wilt u meer weten over het aanstaande verbod op wegwerpplastics? Sluit dan 4 december 2020 om 10 uur aan bij de digitale persconferentie op het YouTube kanaal van het openbaar lichaam Bonaire.

