Eilandsraadslid Clark Abraham wil van het BC weten waarom vergunningen anno 2020 op het eiland nog steeds niet via het internet kunnen worden aangevraagd.

Kralendijk- Oppositieleider Clark Abraham wil dat vergunningaanvragen op Bonaire grotendeels via de electronische weg gaan verlopen.

Abraham deed zijn suggesties tijdens een vergadering van de vaste eilandsraadscommissie Financiën. “Het is toch raar dat in het jaar 2020, met alle preventieve maatregelen rondom Covid, nog steeds niet mogelijk is om op Bonaire via het internet een aanvraag te doen voor een vergunning”, aldus Abraham.

Abraham wees er ook op dat aanvragen via het internet kunnen leiden tot veel meer interne efficiëntie binnen het overheidsapparaat. “In plaats van dat fysieke stukken van de ene afdeling naar het andere moeten, krijgen bij electronische aanvragen alle betrokkenen direct een kopie”.

