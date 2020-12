141 Gedeeld

Dodici’s werk

Kralendijk – Afgelopen weekend hebben een aantal kunstenaars van Bonaire de muren rondom de voormalige gevangenis, aan de achterkant van het politiebureau, voorzien van een aantal bijzondere muurschilderingen. Het idee kwam van bezoekende kunstenaar Edoardo Trionfera die voor het straatkunst project Street Colors Bonaire op het eiland is.

Muurschilderingen zijn inmiddels hot op Bonaire en de laatste jaren verschijnen er steeds meer. Voor het Street Colors project werkt Edoardo, kunstenaarsnaam Dodici, voornamelijk met jongeren. Het leek hem een goed idee om professionele jonge kunstenaars bij elkaar te laten komen, kunstenaars die net als hij het liefst in de openbare ruimte muren beschilderen.

Wanneer kunstenaars samen aan het werk zijn onstaat er iets bijzonders, ze elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren, is de gedachte achter dit project. De politie stelde de muur achter het bureau beschikbaar.

Naast Edoardo Trionfera hebben kunstenaars Ghislaine Monte, Maria Clara Arboleda, Judmar Emerenciana en Robert Kramp hun beste werk op de muren gezet.

Street Colors Bonaire is een project van Plataforma Kultural. Meer info over dit project kunt u vinden op www.streetcolorsbonaire.com of instagram streetcolorsbonaire