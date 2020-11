135 Gedeeld

De ‘triple-7’ streek al eerder neer op Bonaire. Na het vertrek van de Boeing 747 is dit het grootste vliegtuig in de KLM vloot.

Kralendijk- De KLM haalt de tot nog toe gebruikte Airbus 330 van de route naar Bonaire en zet in plaats daarvan de grotere Boeing 777 in.

Het is niet de eerste keer dat de Boeing 777 naar Bonaire komt. De KLM voerde al zeker 2 keer eerder een vlucht uit met het grootste toestel uit de KLM vloot, onder meer om gestrande inwoners naar het eiland terug te brengen.

Volgens vliegschool Falki Aviation, is de verandering op te merken in het reserveringssysteem van de KLM. Of de verandering structureel is, of voor een beperkte periode is nog niet bekend.

De vluchten naar Bonaire worden gecombineerd met Aruba. Door de inzet van de 777 komen er per vlucht (veel) meer stoelen beschikbaar om naar Aruba en Bonaire te reizen.

