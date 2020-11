7 Gedeeld

De Jong B.V. Bonaire is op zoek naar een Stratenmaker

Ben jij de stratenmaker die wij zoeken en ben je per direct beschikbaar? Dan zoeken wij jou! Je komt te werken voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in vloeren, bestratingen en grondwerken. Het is een bedrijf waarvoor je langere tijd kunt werken als je jezelf bewijst door goed werk af te leveren en je afspraken na te komen. Wij verwachten dat jij, als stratenmaker, bekend bent met de dagelijkse werkzaamheden zoals bestraten, uitzetten, knippen, banden zetten, zorgen voor afschot, ophogen met wit zand, trillen van stenen/keien etc.

Wat verwachten wij?

Relevante werkervaring als stratenmaker

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en eigen vervoer

In het bezit zijn van een geldig VCA diploma is een pré (geen must)

Fysiek sterk en uiteraard een goede gezondheid

Gemotiveerde inzet en eerlijk

Wij bieden jou!

Een uitstekend salaris

Na een proeftijd (2 maanden) 40 uren contract voor langere tijd

Soort dienstverband: Bepaalde tijd

Vereiste opleiding:

Middelbaar beroepsonderwijs

Vereiste ervaring:

Stratenmaker (Opperman): 3 jaar

Vereiste licenties of certificeringen:

VCA (Niet noodzakelijk)

Rijbewijs B

Als jij jezelf herkent in bovenstaand profiel en een echte teamplayer bent om als koppel aan de slag te gaan, solliciteer dan via email: [email protected]

Lees ook: