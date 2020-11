14 Gedeeld

Tjin Asjoe is boos en teleurgesteld over zoveel kwaadsprekerij waarbij ook anderen onbedoeld betrokken raken.

Kralendijk- MPB leider Tjin Asjoe is boos en diep teleurgesteld over wat hij ‘ongefundeerde roddel en achterklap’ noemt op Social Media.

De politicus, die eerder deze week de scheiding van zijn vrouw Ronella Croes bekend maakt reageert -samen met Croes- op gisteren via Social Media rondgestuurde berichten. Die suggereren dat Tjin Asjoe een buitenechtelijke relatie zou hebben met collega-partijgenoot en tevens medewerkster Sanne Meijer en dat dit ook de oorzaak zou zijn van zijn scheiding.

“Samen met mijn vrouw Ronella biedt ik publiekelijk mijn verontschulding aan voor datgene waar Sanne en haar man nu bij betrokken zijn geraakt en wat hen daarmee wordt aangedaan”, zegt Tjin Asjoe vrijdagmiddag in een schrijven naar de lokale pers.

Tjin Ajsoe zegt ook dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar dat geen vrijbrief mag zijn voor roddel, achterklap of smaad. “Ronella en ik hebben in goed overleg besloten als vrienden uit elkaar te gaan. Soms is het gunnen van vrijheid aan elkaar de grootste blijk van liefde en volwassenheid”, aldus Tjin Asjoe.

Respecteren

De politicus die gisteren zijn tijdelijke terugtreden bekend maakt als gedeputeerde zegt dat hij, uit respect voor zijn echtgenote maar ook hun vriendenkring niet van plan is verder op details uit zijn priveleven in te blijven gaan.

“Ik wil ook aan anderen verzoeken om ons privéleven en onze privéproblemen te respecteren” zegt Tjin Asjoe.

