Oscar Lighthouse is inmiddels bijna een jaar geopend. De perfecte ligging van het restaurant aan de jachthaven van Harbour Village maakt dat het zowel via land als het water bereikbaar. In het eerste jaar heeft het restaurant wat veranderingen ondergaan. Eén van deze veranderingen is dat ze nu ook open zijn voor ontbijt. De nieuwe kaart voor ontbijt, lunch en dinner heeft een mix van unieke internationale en lokale gerechten. Deze combinatie van gerechten maakt het menu verrassend en aantrekkelijk voor iedere gast, kortom het is heerlijk eten bij Oscar Lighthouse

Ontbijt

Vanaf 7.45 uur wordt bij Oscar Lighthouse een heerlijk à la carte ontbijt geserveerd. Wat is er nu relaxter dan buiten de deur ontbijten?

Bij Oscar Lighthouse kun je kiezen uit diverse gerechten met een Caribisch tintje tot een ‘full American breakfast’. Het ontbijt wordt tot ongeveer 11.30 uur geserveerd. Bekijk alvast het ontbijtmenu en kies jouw favoriete gerechten.







Lunch

Vanaf 11.30 uur is het tijd voor de lunch. Lunchen bij Oscar Lighthouse is erg aangenaam en verrassend. Het menu biedt voor ieder wat wils en het prachtige uitzicht en relaxte sfeer maken je lunch bij Oscar Lighthouse een bijzondere beleving. Heb je al gegeten dan is het vanzelfsprekend mogelijk om wat te drinken, probeer dan meteen het verse gebak!









Dinner

Dineren bij Oscar Lighthouse met uitzicht op de luxe jachten en schepen die in de haven van Harbour Village liggen. Kom op tijd zodat je kan genieten van de adembenemende ‘sunset’. Naast een verrassende dinnerkaart heeft Oscar Lighthouse een goede collectie wijnen die uitstekend samen gaan met de smakelijke gerechten op de kaart. De keuken is open tot 22 uur.







Speciale avonden

Donderdag

Iedere donderdag is het ‘Cocktail Hour’ met diverse soorten cocktails voor slechts $6,- per stuk. Het ‘Cocktail Hour’ is de ideale gelegenheid om samen met collega’s en vrienden te komen genieten van speciaal voor jou geshakete cocktails. Het ‘Cocktail Hour’ start om 21 uur en duurt tot 23 uur. Snacks worden tijdens het ‘Cocktail Hour’ geserveerd en zijn ‘on the house’

Dagelijks

Iedere dag is er een ‘Happy Hour’. Tijdens het ‘Happy Hour’ neem je plaats aan de gezellige bar en geniet je van de relaxte sfeer en heerlijke drankjes. Van 17 uur tot 18 uur is het ‘Happy Hour’

Zondag

Je zondag lekker lui starten, het kan bij Oscar Lighthouse iedere zondag is er namelijk een brunchspecial vanaf 11 uur, voor slechts $17,00 p.p.

Neem je vriend/vriendin, man/vrouw mee naar Oscar Lighthouse en verras hem/haar met een onvergetelijke brunch bij Oscar Lighthouse.

Probeer de gerechten van Oscar Lighthouse met extra voordeel

Heb je door het lezen van dit alles nu ook zo’n trek gekregen? Oscar Lighthouse heeft een speciale 10% kortingsactie op Facebook gelanceerd. Klik op de Facebookpost hieronder en like het bericht. Wanneer je jouw like in het restaurant op je telefoon laat zien ontvang je 10% korting. De korting is geldig tot en met 10 december 2020.

Feestjes en vergaderingen

Oscar Lighthouse is de aangewezen plek om te vergaderen onder het genot van een goed ontbijt of lekkere lunch. Het restaurant biedt mogelijkheid om privé te zitten met een kleine groep. Deze vergaderplek heeft een prachtig zicht op de haven en de Caribische Zee.

Heb je wat te vieren? Voor kleinschalige feestjes biedt Oscar Lighthouse diverse mogelijkheden.

Wil je meer informatie over vergaderen of het organiseren van een feestje neem dan contact op met Oscar Lighthouse

De vuurtoren

De unieke plek op Bonaire en het bijzondere gebouw van Oscar Lighthouse draagt bij aan een bijzondere beleving. Je kan heerlijk zitten aan één van de tafeltjes op het halfronde overdekte terras. Alle tafels buiten hebben een prachtig uitzicht over de haven van Harbour Village en de Caribische Zee. Ook aan de bar is het genieten van het uitzicht. Binnen bevinden zich nog een aantal gezellige tafels, met heerlijke banken om van je ontbijt, lunch of dinner te genieten. Vanzelfsprekend kun je ook op het terras genieten van een kopje koffie of ‘High tea’.

Openingstijden & Contact

Mariana, Harbour Village

Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 67

Telefoonummer:+599 717 2009

WhatsApp: +599 777 2009 of 785 2009 E-mail: [email protected] Oscar Lighthouse

Oscar Lighthouse bar & restaurant is 7 dagen per week geopend van maandag t/m zondag van 7.45 uur tot 24.00 uur.

