Kralendijk – December wordt de kinderzwerfboek maand op Bonaire. Alle kinderen mogen gratis vijf nieuwe kinderboeken uitzoeken om thuis te lezen om deze door te geven aan andere kinderen. Er zijn ruim 7000 boeken beschikbaar.

Kinderzwerfboek is een idee van acteur en tv-producent Leo Dijkgraaf. Dijkgraaf was jarenlang de bespeler van Pino uit Sesamstraat. In 2010 heeft hij het idee cadeau gedaan aan het Nationaal Fonds Kinderhulp in Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 500 kinderzwerfboek-stations.

De centrale gedachte achter kinderzwerfboek is: alle kinderen gaan lezen. Lezen is cruciaal om talent te ontwikkelen. Het vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, draagt bij aan een beter toekomstperspectief en verkleint de kans op armoede.

Boeken stimuleren tot doorleren. Ze inspireren en maken nieuwsgierig. Door uitgelezen boeken uit zwerven te sturen help je kinderen om te lezen en zich zo beter te ontwikkelen.

Kinderen die willen lezen uit een zwerfboek kunnen iedere zaterdag van 10 tot 13 uur langs komen bij de media bus op de parkeerplaats bij van de Tweel.

De kinderzwerfboek maand op Bonaire is een initiatief van Stichting Kinderhulp en Stichting lezen en schrijven.

