Door het wegblijven van de coalitie, zat er voor gezaghebber Rijna niks anders op dan de vergadering te verdagen naar een later tijdstip.

Kralendijk- De raadsleven van de coalitie van de MPB en de UPB zijn weggebleven bij een openbare Eilandsraadsvergadering om het door het Openbaar Lichaam gevoerde financiële beleid te bespreken.

De raadsvergadering was aangevraagd door oppositiepartijen PDB en de onafhankelijke fractie Coffie. De twee partijen wilden het BC met name aan de tand voelen over de gang van zaken met betrekking tot de vaststelling van het budget voor het jaar 2021.

Door het onbreken van de leden van de coalitie was er geen quorum en moest de vergadering op donderdagavond, bij gebrek daaraan, worden geschorst.

Zowel PDB-leider Clark Abraham als onafhankelijk reedslid Coffie toonden zich zeer kritisch over de gang van zaken.

Opgestapt

Aangezien de gedeputeerde voor Financiën, Elvis Tjin Asjoe gisteren ook zijn ontslag indiende bij gezaghebber Edison Rijna, is de vraag wie namens het BC de gang van zaken in de eilandsraad zal kunnen verdedigen.

De vergadering over het ondewerp is nu verdaagd naar 2 december a.s.

Lees ook: