Een vertegenwoordiger van het Openbare Lichaam Bonaire en Jenilee Schotborgh, Bedrijfsadviseur van Qredits, hebben een symbolische cheque overhandigd aan ondernemer John Cicilia.

Kralendijk – Op 23 november werd het 250ste krediet van Qredits Bonaire verstrekt aan ondernemer John Cecilia. Met deze lening kan hij de gewenste uitbreiding voor zijn onderneming ‘Rijschool Sicurezza’ waarmaken.

John is een lokale ondernemer, bekend als chauffeur van de ambulance en docent EHBO-cursussen. In 2016 heeft hij zijn eigen rijschool opgericht om zijn passie waar te maken. Lesgeven geeft John voldoening en motiveert hem zijn kennis op peil te houden en zorg te dragen voor de groei en ontwikkeling van zijn bedrijf.

Qredits Bonaire heeft als doel het ondernemerschap op Bonaire te versterken door microkredieten tot $50.000,- aan te bieden aan (startende) ondernemers. Ook biedt zij persoonlijke coaching en andere middelen gericht op de ontwikkeling van de ondernemer en zijn/haar bedrijf.

Overbruggingskrediet

Bestaande ondernemers kunnen een corona-overbruggingskrediet van maximaal $25.000,- aanvragen. Dit krediet is bedoeld om de ondernemer te helpen de huidige crisis te overleven. De ondernemer betaalt daarbij 2% rente op het kredietbedrag over het eerste jaar.



Sinds eind 2015 is Qredits gevestigd op Bonaire en heeft inmiddels 250 ondernemers gefinancierd. Allen hadden moeite met financiering en zochten naar net dat extra steuntje in de rug.

