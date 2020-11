Willemstad – Woensdag maakte Curaçao 105 besmettingen bekend op één dag. Nooit eerder is het aantal dagbesmettingen zo hoog geweest. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er ook nog nooit zoveel getest op één dag: 553 mensen in totaal.

Premier Rhuggenaath noemt het recordaantal van 105 besmettingen woensdag alarmerend. “We moeten naar de indicatoren kijken waaronder de impact op de zorg. Als we naar cijfers kijken dan kunnen we vergeten waar het eigenlijk om gaat.”

Tijdens de persconferentie gaf Rhuggenaath een voorbeeld van een oudere man in een wijk (Opa di Bario) die aan Covid is gestorven, van de een op andere dag. Volgens de premier moeten de cijfers een gezicht krijgen, zodat we ons realiseren wat het betekent.

De regering zit niet te springen om een nieuwe Lockdown, maar Rhuggenaath waarschuwt dat het buitenland meekijkt en zelf kan besluiten om reizen naar Curaçao te ontraden.

Nederland eist vooralsnog geen thuisquarantaine voor toeristen die terugkomen uit Curaçao.

Aruba

Het aantal coronabesmettingen op Aruba stijgt ook weer. Woensdag kwam het aantal besmettingen uit boven de 100. Dit was voor het eerst sinds 11 november.

Er werden woensdag 27 nieuwe besmettingen geregistreerd. Momenteel liggen zeven coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care.

In september had Aruba een grote piek van 1600 besmettingen. Nu er weer meer dan 100 mensen besmet zijn, drukt de overheid de bevolking op het hart om zich te houden aan de regels.

