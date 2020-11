50 Gedeeld

Tjin Asjoe spreekt de eilandsraad toe, tijdens de bespreking van de bevindingen van BING.

Kraledijk- Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Financiën, Economie en Toerisme stapt op.

Die beslissing werd naar informatie van Bonaire.nu gisterenavond al genomen tijdens een langdurige vergadering van de Movimentu di Pueblo Boneriano (MPB). Volgens diverse media heeft Tjin Asjoe vanochtend inderdaad zijn ontslagbrief overhandigd aan gezaghebber Edison Rijna.

Hoewel een officiële reden voor zijn ontslag nog niet bekend is gemaakt, liep het al een tijdje niet lekker meer met Tjin Asjoe.

Sinds het rumoer rond het opstappen van de tijdelijke bestuurder van de Bonaire Holding Maatschappij (BHM), Ben Oleana, hadden velen binnen de partij moeite met de rol en de opstelling van Tjin Asjoe, die onder meer ‘karaktermoord’ op Oleana werd verweten.

De situatie werd niet beter met de publicatie van de resultaten van een door de Gezaghebber en het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) uitgevoerd onderzoek. Dat rapport was met name nogal kritisch over het handelen van Gedeputeerde James Kroon, maar velen vonden dat Tjn Asjoe zich te nadrukkelijk bleef scharen achter zijn collega van de groene partij.

Privé

Een bemoeilijkende factor is dat de gedeputeerde sinds kort ook problemen kent op het privéfront. De krant Boneriano schreef gisteren op haar voorpagina dat Tjin Asjoe in scheiding lag. Op sociale media wordt sinds enkele dagen herhaaldelijk gesuggereerd dat de MPB voorman inmiddels een relatie zou hebben met een ondergeschikte medewerker.

Nog niet duidelijk is wie Tjin Asjoe op zal volgen, hoewel sinds woensdagavond de naam van Tjin Asjoe’s rechterhand en eveneens MPB-kandidaat Hennyson Thielman wordt genoemd.

Reactie

In een gesprek van Bonaire.nu met Tijn Asjoe geeft hij toe om zich terug te trekken als gedeputeerde, hoewel dat volgens hem tijdelijk is. “Ik wil echter met kracht ontkennen dat ik een relatie met een ander heb, laat staan een ondergeschikte medewerker waarover op Social Media wordt gespeculeerd”.

Tjin Asjoe zegt dat er een gerichte campagne aan de gang is in een poging hem, in de privésfeer, in diskrediet te brengen. “Ach inmiddels heb ik zoveel over mijzelf gehoord wat niet waar is”, aldus Tjin Asjoe.

Tjin Asjoe zegt dat de op handen zijnde scheiding van zijn vrouw hem wel aangrijpt. “Het is geen makkelijke periode, dat geef ik onmiddelijk toe. Maar we zijn nog steeds de beste maatjes hoor”, aldus de opstappende gedeputeerde.

