6 Gedeeld



Kralendijk – Voor de derde keer kunnen ondernemers in Caribisch Nederland een tegemoetkoming in vaste lasten ontvangen vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De EZK tegemoetkoming is voor ondernemers die te maken hebben met omzetverlies vanwege de coronacrisis en daardoor hun vaste lasten moeilijker kunnen dragen. De hoogte van de ondersteuning kan variëren tussen de $375 en $99.000 en wordt berekend op basis van omzetcijfers.

Voor deze derde tegemoetkoming worden de omzetcijfers van de maanden juli, augustus en september 2020 vergeleken met de omzetcijfers van dezelfde maanden in 2019.

Om in aanmerking te komen, moet het omzetverlies minstens 30% zijn. De vergoedingsfactor is hoger dan in de vorige EZK regeling; het was 0,5 en is nu 0,75. Dat betekent dat ondernemers bij gelijke omzetcijfers nu aanspraak kunnen maken op een hoger bedrag.

Op de website van RCN staat alle informatie en een nieuwe rekenmodule waarmee ondernemers eenvoudig het bedrag kunnen berekenen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken.

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de Kamer van Koophandel op Bonaire.

Lees ook: