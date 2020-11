Eerste groep ondernemers op Bonaire hebben pilot KvK-Academy afgerond

20 Gedeeld

Deelnemers waren mevr.Julia- Ana Rodriguez, mevr.Joanne Adoptie, mevr. Joanne Nicolaas, dhr.Sushil Lal, dhr. Ephraim Alberto, mevr. Rigna Molina, mevr. Gisela Manuela Vinck, mevr. Norvelinne Elizabeth, dhr. Neyandrew Pourier.

Kralendijk – De Kamer van Koophandel Bonaire heeft afgelopen week een succesvolle pilot met de KvK Academy afgerond. Deze cursus brengt ondernemers essentiële vaardigheden van het ondernemerschap bij.

De pilot is gevolgd door negen deelnemers die de eerste cursus met goed gevolg hebben afgerond en nu in het bezit zijn van een certificaat van de KvK-Academy. Zij geven allen de cursus en hoge waardering en bevestigen dat ze waardevolle en praktische informatie hebben ontvangen die ze vanaf nu in hun onderneming gaan gebruiken.

De gastdocenten zijn enthousiast over de doelen en de inhoud van het programma. Dit bestaat uit tien onderdelen met de meest essentiële ondernemersvaardigheden.

Volgend jaar zal het programma definitief van start gaan in verschillende talen. De lessen zullen dan in de avonduren en verspreid over meerdere weken worden gegeven. Volgens het bestuur en de directeur van de Kamer van Koophandel Bonaire weerspiegelt de doelstelling en de uitvoering van de KvK Academy goed waar de Kamer van Koophandel Bonaire voor staat: “het stimuleren, activeren en faciliteren van ondernemers.” Dit verklaart ook de slogan van de KvK Academy die voor 3 E’s staat, Educating & Empowering Entrepreneurs.

Doel van de KvK Academy is om het ondernemerschap op Bonaire te versterken en daarmee een bijdrage te leveren aan de fortificatie van de economie van Bonaire.

De KvK Academy is een programma dat is ontwikkeld door de Kamer van Koophandel Bonaire. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ontwikkeling van het programma in 2019 en 2020 ondersteund en gesubsidieerd.

