Door Auke van der Berg

Nee, het is het Openbaar Lichaam Bonaire niet gelukt om de begroting voor 2021 op tijd af te krijgen.

Wel is het Bestuurscollege van het OLB erin geslaagd om 400.000 dollar te vinden om een change-team financieel beheer binnenkort aan het werk te zetten. Dat team gaat ervoor zorgen dat de afdeling Financiën beter gaat functioneren.

Waarmee het antwoord op de vraag waarom het College er niet in geslaagd is om de begroting rond te krijgen gegeven is.

Op grond van wetgeving had de begroting voor volgend jaar 15 november ll. aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties moeten worden voorgelegd. Het bestuurscollege wilde graag wat extra tijd, maar dat mag niet volgens de wet FinBES.

De staatsecretaris wil nu graag weten wat het Bestuurscollege gaat doen om het begrotingsproces structureel te verbeteren.

Ondertussen gaat het College financieel toezicht (Cft) de ontwerp-begroting 2021 maar maken. Waarmee ‘het budgetrecht, een van de meest fundamentele rechten van het lokale parlement’ volgens het onafhankelijke raadslid, mevrouw Coffie, uit handen is gegeven.

Mevrouw Coffie is teleurgesteld en boos. Boos op de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor de financiën. En boos op de Gezaghebber omdat die als beschermer van deugdelijk bestuur niet heeft ingegrepen ondanks alle waarschuwingen uit Den Haag.

Niet alleen mevrouw Coffie is kwaad. Samen met de oppositie, de PDB, heeft zij om een spoeddebat gevraagd.

Dat debat moet er inderdaad komen. Er valt veel uit te leggen aan de raad, maar vooral aan de kiezer.

Als de partij die de mond vol heeft over transparantie, behoorlijk bestuur en toezicht, het niet voor elkaar krijgt om de financiën van de overheidsnv’s op orde te krijgen, er niet in slaagt om een ontwerp-begroting in elkaar te flansen, maar wel honderdduizenden dollars weet te vinden voor een change-team en datzelfde bedrag steekt in toekomstdromen die tot 2030 reiken, moeten de leden van die partij bij zichzelf te rade gaan. Anders ben je in maart 2021 snel klaar met stemmen tellen.

Veranderingen komen niet door voor de zoveelste keer een ploegje denkers wat algemene tips te laten verzamelen. En de toekomst rolt vanzelf over je heen als je nu niet handelt.

Links:

https://koninkrijk.nu/2020/11/21/cft-zet-eilandsraad-bonaire-buitenspel-aanwijzing-dreigt/

https://bonaire.nu/2020/11/22/fractie-coffie-boos-over-gang-van-zaken-budget-olb/

https://bonaire.nu/2020/11/22/gebrek-aan-openheid-over-4-ton-kostend-change-team-financieel-beheer-bonaire/

