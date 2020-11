Het eilandsbestuur is op zoek naar een Operationeel Manager / Werkcoach

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om haar stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met Nederland en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. In de organisatie werken mensen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. Onze collega’s werken aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnis ophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw, HRM, ICT, financiën, communicatie, burgerzaken, juridische advisering en verschillende beleidsterreinen. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

Het eilandsbestuur van Saba werkt aan meer zelfvoorziening en economische ontwikkeling, met een focus op duurzaamheid, toegankelijkheid, armoedebestrijding en verbetering van de kwaliteit van het leven. De afgelopen periode heeft de overheid gewerkt aan projecten zoals renovatie van de luchthaven, gescheiden afvalverwerking, faciliteren van een gezonde levensstijl, verbeteren van sociale voorzieningen, training en opleiding van ambtenaren in onder andere projectmanagement en schrijven van beleid.

Hier zeggen we dat het ‘werk in uitvoering is’ omdat er nog zoveel te doen is. Onderwerpen waar we momenteel aan werken zijn: een nieuwe haven, nieuwe schoolgebouwen, natuurbehoud, landbouw, training en coaching van personeel, digitalisering etc.

Op de agenda van de komende jaren staan: uitvoering geven aan lopende projecten, samen met ministeries in Den Haag doorgaan met verbetering van de kwaliteit van het leven op Saba, blijvend uitvoering geven aan financieel beheer en integriteit en verder investeren in ons personeel, waarbij we ons richten op het verder professionaliseren van de organisatie door middel van heldere processen, procedures en verantwoordelijkheid nemen.

De positie

De operationeel manager/werk coach is verantwoordelijk voor het aanjagen van de organisatie en zorgt ervoor dat afspraken ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. We zoeken iemand die ‘getting things done’ praktisch uitvoering geeft. Iemand die zich richt op de resultaatgerichtheid van de interne organisatie. Je beweegt je door de gehele organisatie en zorgt ervoor dat gestelde doelen en resultaatafspraken ook daadwerkelijk op tijd geleverd worden. Dat doe je door pro-actief en meesturend te werken. Er ligt veel werk bij het bureau van de eilandsecretaris en jij bent de persoon die ervoor zorgt dat positieve voortgang gemeld kan worden aan het Bestuurscollege en via de griffier aan de Eilandsraad. De functie valt binnen het bureau van de eilandsecretaris.

Taken die tot de functie behoren zijn

Rapporteren aan de eilandsecretaris, bestuurscollege leden en via de griffier aan de eilandsraad;

Toezien op uitvoering van gestelde doelen en gemaakte afspraken;

Schrijven van korte voortgangsrapportages, het houden van presentaties;

Dagelijks contact met verschillende collega’s in de organisatie zoals managers, beleidsmedewerkers en anderen, over het uitvoeren van afspraken. Hen hierbij assisteren, de voortgang aanjagen;

Mede-sturing geven aan de prioriteiten van het bestuurscollege en daarmee ook de eilandsraad;

Ervoor zorgen dat de interne organisatie resultaatgerichter wordt;

Managers coachen en begeleiden in het sturing geven aan hun afdelingen en mensen.

Ben je zeer resultaatgericht?

Hou je ervan om met mensen te werken?

Heb je ervaring in ‘getting things done’ ?

Het profiel

We zoeken een ervaren operationeel manager/werk coach. Iemand die hands-on is, overzicht bewaard en ook de diepte in gaat. Iemand met sterke organisatie- en communicatievaardigheden. Van jou wordt het volgende gevraagd:

Je bent goed in het faciliteren van doel realisatie, je stuurt dit aan en je rapporteert kort en krachtig;

Je hebt een ‘erop af gaan’ mentaliteit om samen met anderen resultaten te boeken, soms door te micro-managen;

Je bent resultaatgericht en je komt met originele, verrassende oplossingen wanneer dat nodig is;

Je bent een goed georganiseerd persoon die gewend is om te gaan met deadlines;

Je hebt een duidelijke, doortastende werkwijze waarbij je goed in verbinding blijft met mensen;

Je bent een gestructureerd persoon die graag ‘lijstjes bijhoudt’, voortgang bewaakt, afstreept en escaleert wanneer nodig;

Je beschikt over gemeentelijke of ministerie ervaring, het werken in een politiek- en cultureel gevoelige context;

Je legt makkelijk contact met verschillende mensen en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;

Je hebt ervaring in het coachen en begeleiden van mensen en groepen;

Je bent een integer person, hebt een praktische instelling en je bent een goede teamspeler;

Je kunt je boodschap schriftelijk en mondeling goed in het Engels overbrengen, Saba is Engelstalig.

We bieden

We bieden een 39,5-urige werkweek en een lokaal marktconform salaris dat gepaard gaat met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De procedure

Je kunt tot 18 december a.s. solliciteren door je sollicitatiebrief en CV in het Engels (indien gewenst ook in het Nederlands) op te sturen en te richten aan het hoofd HRM, Tabetha Hassel; via solliciteer of via [email protected]. Eventuele vragen kun je ook mailen naar het genoemde mailadres.

