Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire benoemt nieuwe Raad van Bestuur 2020-2021

Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire vierde zaterdag 21 november de officiële installatie van het bestuur voor het jaar 2020-2021. Tijdens het door Covid-19 sober ingestoken evenement werden ook 6 nieuwe Kiwanisleden officieel geïnstalleerd.

Na een korte introductie door President Ricard Nicholson, werden de vorige bestuursleden naar voren geroepen en bedankt voor hun inzet door speciale gast Past Luitenant Governor van District 26 Marlon der Meer, die via Zoom ook een motiverende toespraak hield. In de toespraak werden de taken en plichten van de nieuwe bestuursleden extra benadrukt door dhr. Der Meer.

PLG Marlon Der Meer installeerde President Ricard Nicholson, Vice President Kenly Servania, Secretaris Derchlien Vrolijk, Penningmeester Debby Rauwers, Directeur Community Service Emily Kocks, Directeur Fundraising Tania Obersi, Directeur PR Perla Nicholson en Directeur Membership Mimi Dongen.

In zijn toespraak bedankte president Ricard Nicholson de raad en de leden voor hun harde werk en toewijding. Ondanks het feit dat door Covid-19 verschillende projecten niet door konden gaan, wisten de leden toch door te zetten en samen te werken om de kinderen van Bonaire en hun gemeenschap te helpen. Ook de samenwerking met de Lions en Rotary clubs tijdens de radiothon Together We Can was zeer goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar.

Tot slot bedankte President Nicholson de sponsors voor hun continue steun en Past Luitenant Governor van District 26 Marlon der Meer voor zijn inspirerende bijdrage via Zoom. Speciale gasten Lions Club-president mw. Edelmira Carolina en Rotary-president elect dhr. John Flipse sloten de presentatie af met motiverende woorden: “Juist in deze moeilijke tijden is de samenwerking tussen onze drie serviceclubs van groot belang gebleken. Wij kijken uit naar een verdere intensivering van de samenwerking in de toekomst!

