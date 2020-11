Kralendijk – Op vrijdagavond 20 november 2020 vond de jaarlijkse spellingswedstrijd van Fundashon Lesa Ta Dushi plaats. Acht kinderen namen deel aan deze wedstrijd waarbij ze lastige Nederlandse woorden moesten spellen, zoals arbeidsongeschikt, klimaatanalist en comité.

Na drie spannende rondes was Shurylianne Juliana de winnares. Zij kreeg haar eerste prijs overhandigd door Nina den Heyer. De spellingswedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met Pienter in Taal, het project van de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire waar kinderen extra lessen krijgen in de Nederlandse taal.

Dit jaar werd de spellingswedstrijd ‘corona-proof’ georganiseerd. Via een livestream konden de ouders, vriendjes en vriendinnetjes op afstand de prestatie van de deelnemende kinderen volgen.

