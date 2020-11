Kralendijk – Op maandag 23 november 2020, staan de actieve gevallen van covid-19 nog steeds op 3.

38 personen zijn sinds vrijdag getest en het aantal personen in quarantaine is omhoog gegaan met 6. In totaal zitten er 55 personen in quarantaine, zijn er geen opgenomen patiënten en staat het aantal positief geteste mensen op 142.

