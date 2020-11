Difference ken je misschien al, het merk van Anke Verhoef, met een uiteenlopende selectie van cadeaus, hebbedingen en woonaccessoires. Tot nu toe was Anke’s collectie alleen als ‘Pop-up store’ in andere winkels in Kralendijk te vinden. Daar komt vanaf vandaag verandering in met de opening van Difference Winkelcafé.

Het nieuwe pand aan de Kaya Gobernador N Debrot 39

Onderneemster met passie

Zoals zovelen heb ik Anke leren kennen via Anke’s Scissors. De kapsalon van Bonaire, die voelt alsof je een gezellige huiskamer binnenstapt. Aan het gevoel van de kapsalon gaat niets veranderen, ook al gaat deze mee verhuizen naar het nieuwe Difference Winkelcafé.

Anke, ken ik nu vooral als een echte onderneemster die barst van de energie en ideeën. Over Difference hebben we al meer dan eens gesproken en het is fantastisch om Anke te zien stralen wanneer ze het over Difference heeft.

Op Bonaire was het kopen van een cadeau tot twee jaar terug een hele opgave, vooral als je iets zocht wat persoonlijk en origineel was. Zo is Difference destijds ontstaan. Het krijgen van een persoonlijk cadeau, met een verhaal en aandacht, laat je je gewaardeerd en speciaal voelen. Door het geven van een geschenk aan iemand die je dierbaar is laat je diegene weten dat hij of zij geliefd is. Anke begon met inkopen van originele en unieke geschenken. Door het net even anders aan te pakken heeft Difference in de afgelopen twee jaar al vele mensen op Bonaire verrast met een uniek en persoonlijk geschenk. Difference groeide langzaam uit haar ‘Pop-up’ jas en was toe aan een logische vervolgstap een winkel!



Anke’s visie voor Difference is nu dan eindelijk werkelijkheid geworden, aan de Kaya Gobernador N. Debrot 39 is een prachtig winkelcafé gerealiseerd. In het Difference Winkelcafé komen de passies van Anke samen onder één dak. Je vindt er vanaf vandaag, Difference Winkelcafé en Anke’s Scissors.







Difference Winkelcafé

In het winkelcafé vind je allerlei leuke geschenken, woonaccessoires en hebbedingen. De naam Winkelcafé is natuurlijk niet voor niets, je kunt bij Difference Winkelcafé relaxen en genieten van een lekkere kop koffie, smoothie, broodje, salade of een yoghurt-bowl. Dit maakt Difference Winkelcafé tot een interessante nieuwe winkelervaring. Shoppen, relaxen en je mooi laten maken door het team van Anke’s Scissors en dat allemaal onder één dak!

Alle labels die je bij Difference kunt vinden hebben een eigen verhaal, het zijn artikelen die ook een maatschappelijk doel dienen. Je geeft dus niet alleen een leuk cadeau aan je zelf of iemand anders, maar door jouw aankoop gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. Dit maakt het geven of kopen van een geschenk bij Difference een unieke ervaring. Anke en haar medewerkers vertellen je graag het verhaal achter het product dat je koopt.

Sfeer in het mooie authentieke pand

Anke’s Scissors

Na 12 jaar breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor de bekendste kapsalon van Bonaire. De kapsalon gaat verhuizen naar het nieuwe pand van Anke aan de Kaya Gobernador N. Debrot 39. Voor klanten wordt hierdoor de kapsalon beter bereikbaar en je kan er makkelijker een parkeerplek vinden. De nieuwe kapsalon is sfeervol en voelt nog altijd als een gezellige huiskamer.

Kom zeker wat eerder voor jouw afspraak want in het nieuwe pand is genoeg te zien. De producten van Difference met elk hun eigen verhaal vind je in het winkelgedeelte. Moet je nog ontbijten of lunchen? Dat is ook geen enkel probleem, Bij Difference Winkelcafé vind je onder andere heerlijke koffie en thee, gezonde broodjes, salades, smoothies of een yoghurtbowl. Vanaf 23 november is de kapsalon te vinden op het nieuwe adres. Difference Winkelcafé en Anke’s Scissors samen onder één dak dat is shoppen, relaxen en genieten.

Contact en openingstijden

Kaya Gobernador N. Debrot 39 +599 786 42 79

[email protected]

Difference-store.com

Instagram

Facebook

Difference Winkelcafé is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur

Zaterdag open van 8.00 tot 15.00 uur

Anke’s Scissors is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag open van 8.00 tot 14.00 uur

