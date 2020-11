6 Gedeeld

Aan de Kaya Gobernador Debrot liggen verschillende belangrijke hotels, zoals Captain Don’s Habitat en het Harbor Village Resort. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Na de hevige regenval van de afgelopen week verkeren diverse belangrijke wegen op Bonaire, nog meer dan anders, in een absoluut deplorabele staat.

Dit is vooral het geval bij belangrijke verkeersaders zoals de Kaya Gobernador Debrot en de Kaya Amsterdam, die al jaren periodiek worden ‘opgelapt’ in het kader van door het Openbaar Lichaam uitgevoerd ‘noodherstel’.

De beide wegen hebben, net als vele andere, na de zware regenval in de afgelopen weken dagenlang onder water gestaan. Hierdoor zijn enorme kraters ontstaan in het wegdek en is modder dat de weg op is gespoeld, vastgekoekt aan het wegdek, waardoor zij op sommige stukken nog nauwelijks begaanbaar zijn.

De situatie op wegen die niet al te lang geleden compleet zijn vernieuwd, zoals de Kaya Nikiboko Zuid en de Kaya Korona, is beduidend beter dan op oudere wegen.

Aansprakelijkheid

De staat van de wegen is voldoende om automobilisten op het eiland tot wanhoop te drijven. Formeel is het Openbaar Lichaam Bonaire overigens aansprakelijk voor door automobilisten geleden schade, veroorzaakt door de staat van de wegen.

