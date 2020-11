Kralendijk – Het is niet meer mogelijk om zonder PCR-test op één dag vanuit Bonaire heen en weer te reizen naar Curaçao. Dat meldt het Openbaar Lichaam gisteren in een persbericht.

Vanaf maandag 23 november 2020 moeten alle reizigers uit Curaçao die naar Bonaire gaan uiterlijk 72 uur van te voren een PCR test laten doen, de uitslag daarvan moet negatief zijn. Reizigers die geen PCR-test hebben gedaan, kunnen niet met de vlucht naar Bonaire mee.

Bonaire verscherpt de regels nu het aantal Covid-19 gevallen op Curaçao flink is toegenomen, er zijn op dat eiland nu 640 gevallen van besmetting. Op Bonaire zijn de afgelopen twee weken zes nieuwe gevallen van besmetting bijgekomen. Het gaat vooral om inwoners van Bonaire. De bron van de besmetting is bij de afdeling Publieke Gezondheid bekend. De besmettingen hebben direct of indirect met Curaçao te maken

Reizigers uit Curaçao die naar Bonaire komen, moeten voortaan de Gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid tussen de 48 en 72 uur voor vertrek digitaal inleveren. Papieren verklaringen worden bij aankomst op Bonaire niet meer geaccepteerd. De gezondheidsverklaring moet op www.bonairepublichealth.org worden ingevuld.

Met het oog op het aantal besmettingen op Curaçao en Bonaire is het advies om alleen te reizen als dat nodig is. Reizigers van Bonaire die naar het buitenland gaan, krijgen het advies om zich aan de coronaregels van dat land te houden.

