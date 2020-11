Voor onze sanitair/ tegel winkel zijn wij op zoek naar een inkoop/ verkoop medewerker. Ben jij representatief? Ben je goed met cijfers? Heb je affiniteit met badkamers? Ben je daarnaast creatief en vind je het leuk om in contact te staan met klanten? Lees dan snel verder.

Functieomschrijving

Als medewerker inkoop ondersteun jij het team in de processen maar ook op operationeel gebied. Denk hierbij aan het bestellen van producten, controleren van offertes en orderbevestigingen, verwerken van pakbonnen, de communicatie met leveranciers en administratieve werkzaamheden.

Als verkoopmedewerker sta je in de showroom en help jij mensen om hun droom badkamer uit te kiezen. Jij laat ze het assortiment zien, je peilt de eisen en wensen van de klant en gaat dan samen aan de slag met het ontwerp.

Belangrijkste werkzaamheden

Administratie

voorraadbeheer

inkoop

Orders verwerken

Beheren en archiveren van offertes

Tot de offerte omgezet wordt naar order, blijf je hét aanspreekpunt voor zowel de klant als de installateur

Ontvangen, rondleiden en adviseren van klanten

Werkdagen en werktijden



Het is een full-time functie (40 uur per week). De showroom is open van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en op zaterdag op afspraak. Binnen deze dagen kun je worden ingepland.

Wat wij bieden

Een afwisselende baan in een inspirerende omgeving;

Ruimte om je creativiteit verder te ontwikkelen;

Kans om door te groeien binnen het bedrijf;

Een marktconform salaris

Wat wij vragen

MBO/ HBO werk- en denkniveau;

Een commerciële instelling;

Creativiteit;

Het goed kunnen luisteren naar wensen en mogelijkheden van de klant en dit omzetten in een ontwerp;

Representatief en gastvrij;

Zowel vloeiend in Nederlands en Engels is geëist, Spaans en papiaments is gewenst.

Solliciteren

Ben jij de duizend poot die wij zoeken en voldoe je aan de eisen? Stuur een cv naar [email protected] en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Extra informatie

Opleidingsniveaus: MBO/HBO

Plaats: Kralendijk

Dienstverband: fulltime