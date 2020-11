4 Gedeeld

Vanwege een direct uitval van personeel bij het CMC zijn wij per direct op zoek naar een Algemeen Verpleegkundige Curaçao. Deze vacature komt tot stand in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanwege de recente ontwikkelingen op het eiland is besloten om het covid-19 project op het eiland uit te breiden. Als jij minimaal 4 weken beschikbaar bent in de periode t/m 28 februari 2021 dan komen we heel graag met jou in contact!

Gedurende dit project is het Ministerie van VWS de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat je niet bij het CMC, maar bij ons in dienst komt. Je gaat namens ons als gedetacheerd verpleegkundige bij het Curaçao Medical Center aan de slag. Je krijgt van ons een contract voor de duur van de opdracht en ook het salaris ontvang je van ons. Het vliegticket, huisvesting en een huurauto worden tijdens jouw inzet vergoed en verzorgd. Ben je werkzaam als ZZP’er? Dan is deze opdracht ook voor jou!

Het Curaçao Medical Center (CMC) en de opdracht

Sinds eind 2019 is het Curaçao Medical Center actief als algemeen ziekenhuis op het eiland. Zij zijn daarmee belangrijkste aanbieder van medisch specialistische en topklinische zorg op Curaçao. Het CMC werkt samen met het Advent Hospitaal en werkt in een strategische alliantie met o.a. het UMCG en de Erasmus UMC. Ook werken ze samen met het Fundación Cardioinfantil in Colombia.

Er is tijdens deze opdracht behoefte aan ondersteuning op zowel de covid-unit als de snijdende en niet-snijdende afdelingen. Alle afdelingen zijn, net als het nieuwe gebouw, helemaal nieuw en dat geldt ook voor de apparatuur die wordt gebruikt. Jouw hulp is zeer welkom, maar het is belangrijk dat je jouw kennis en ervaring kan toepassen op een manier die op de afdeling wordt gewaardeerd. Er wordt soms anders gewerkt dan in Nederland en het is belangrijk dat je daar begrip voor hebt. De patiëntpopulatie is zeer divers. Niet alleen in ziektebeelden, maar ook in culturele achtergrond. Door de veelzijdigheid kan het pittig zijn op de vloer, maar tegelijkertijd is ook het gevoel van saamhorigheid tussen collega’s groot.

Jouw profiel als Algemeen verpleegkundige Curaçao

Diploma verpleegkundige MBO of HBO-V en 1 jaar relevante werkervaring

Bij voorkeur ervaring op een covid-unit en/of infectieziekten

Jij bent in het bezit van een geldige BIG registratie

In het bezit van een geldig BLS certificaat

In verband met de werkvergunning is het belangrijk dat je de Nederlandse nationaliteit hebt

Je bent 4 aaneengesloten weken beschikbaarheid in de periode t/m 28 februari 2021

Je kan jezelf redden in het Engels en je verdiept je in het Papiaments. Kennis van de Spaanse taal is een pré

Je bent initiatiefrijk met een hands-on mentaliteit, begripvol en vriendelijk

Jij bent in staat om je aan te passen aan de lokale gewoontes en omgangsvormen

Er wordt gewerkt volgens een 40-urig roulerend rooster

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Healthz & onze arbeidsvoorwaarden

Een salaris volgens de CAO van Nederlandse Ziekenhuizen. Inschaling op basis van je huidige salaris en ervaringsjaren

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor de duur van de opdracht

Maandelijkse covid-19 toeslag van €500,- op het salaris

Onze begeleiding tijdens het volledige traject van jouw waarneming bij het CMC

Emigratiecoach Crisja staat op Curaçao voor jou klaar als je daar behoefte aan hebt

Een economyclass retourticket Nederland – Curaçao wordt volledig vergoed

Huisvesting en autohuur worden tijdens jouw inzet volledig verzorgd en vergoed

Wij organiseren een basisles Papiaments om het contact met patiënten en collega’s te vergemakkelijken https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/

Als het in jouw tijdspad past dan nodigen wij je uit voor onze kwartaalborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

Wij zijn 3-4 keer per jaar op het eiland aanwezig om te bespreken hoe het met je gaat

Last but not least. Wij helpen je aan een onvergetelijke ervaring!

Wil je meer weten over deze vacature?

Durf jij deze krachtige ervaring als Algemeen Verpleegkundige Curaçao aan? Vind je het een uitdaging om mee te werken aan een grootschalig covid-19 project binnen een ziekenhuis in ontwikkeling? Dan ben jij de held naar wie wij op zoek zijn!! We vertellen je tijdens een kennismaking heel graag meer over het werken op Curaçao. Marjolijn is bereikbaar op het nummer +31(0)20-2443798 of mail ons op [email protected].

De volledige vacaturetekst lees je hier de route naar een waarneming naar de Caribbean of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

