Kralendijk – Vrijdag 20 november: Het is half bewolkt met een kans op een lokale buitje. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 31 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 22 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Het weer voor het weekend zit er over het algemeen goed uit. We zullen best vaak kunnen genieten van de zon, er zullen wel wat wolkenvelden over de eilanden trekken waaruit lokaal een buitje uit kan vallen. Die kans lijkt zondag het hoogst waar een bui of twee dan mogelijk is. Maar over het algemeen ziet het weer stabiel uit.

De wind komt uit het oosten en is over het algemeen matig tot krachtig met wat windvlagen tot hard, voornamelijk vandaag. Het wordt overdag maximaal rond de 31 graden en in de nacht rond de 26 graden.

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

Lees ook: