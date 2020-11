2 Gedeeld

Kralendijk – 18 bedrijven zijn per november 2020 in aanmerking gekomen voor Qredits’ Corona-Overbruggingskrediet. 31 andere aanvragen worden nog beoordeeld. Dit betekent dat er in totaal $ 349.135 beschikbaar is gesteld aan ondernemers. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door middel van de samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en Qredits Bonaire.

Verschillende bedrijven kampen met aanzienlijke inkomstenverliezen vanwege de terugloop van verkoop en omzet, als gevolg van de maatregelen om een uitbraak van het Covid-19 virus te voorkomen op Bonaire. Gezien de uitdagingen waar meerdere bedrijven mee te maken hebben, heeft het Rijk en het Openbaar Lichaam Bonaire de door de crisis getroffen bedrijven ondersteund. Zodoende kunnen zij een groot gedeelte van hun kosten dekken. Desondanks is er nog een groot aantal bedrijven waarvan de reserves niet toereikend zijn om de maandelijkse lasten en/of noodzakelijke investeringen te bekostigen. Voor deze bedrijven heeft Qredits Bonaire in samenwerking met onder andere het Openbaar Lichaam Bonaire extra financiële steun uitgetrokken vanaf mei 2020.

Overbrugging

Qredits heeft een speciaal overbruggingskrediet geïntroduceerd. Het leenbedrag kent een maximum van 25.000 dollar. Het krediet is bedoeld voor bedrijven die langer dan 12 maanden operationeel waren vóór de start van de crisis. Het krediet heeft een looptijd van een periode van maximaal 48 maanden. Waarbij de ondernemer de eerste 6 maanden geen aflossing van de lening hoeft te betalen. Deze respijtperiode kan met nog 6 maanden verlengd worden als dat noodzakelijk blijkt. De ondernemer betaalt 2% rente op het kredietbedrag over het eerste jaar en na die periode zal een rente van 6,75% berekend worden. Een belangrijk aspect is dat de ondernemer de lening op elk moment boetevrij in zijn geheel kan aflossen na het eerste jaar.



Omdat dit krediet een overgangskarakter heeft en gerelateerd is aan het coronavirus, is het ‘corona-overbrugginskrediet’ niet van toepassing voor nieuwe bedrijven. Dankzij de ondersteuning van het Bonairiaanse eilandbestuur kunnen ook ondernemers die geen klant zijn van Qredits een beroep doen op het bovengenoemde overbruggingskrediet. Een extra medewerker die het Qredits-team komt ondersteunen met alle aanvragen is ook door het eilandbestuur gesubsidieerd zodat klanten sneller reactie krijgen. Deze regeling tussen Qredits en het Bonairiaanse eilandbestuur zorgt ervoor dat maximaal 75 ondernemers de kans krijgen om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet.

Het Openbaar Lichaam Bonaire is samen met Qredits blij dat ze ondersteuning kunnen blijven verlenen tijdens de moeilijke periode waarin wij ons bevinden. Deze ondersteuning zal zeker een positieve impact hebben op het ondernemersklimaat op Bonaire en zal voor verlichting zorgen bij bedrijven die financiële uitdagingen het hoofd moeten bieden. Voor meer informatie over de ondersteuning voor ondernemers en het indienen van een kredietaanvraag gaat u naar www.qredits.com of stuurt u een e-mail naar [email protected].

