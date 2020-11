Op 24 november organiseert Taalunie het online symposium ‘Nederlands als vreemde taal’, in samenwerking met onderwijspartners op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij het Nederlands onderwijs op deze eilanden, dus voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen.

Doel van dit evenement is om partijen met elkaar te laten nadenken en discussiëren over de positie van de talen, in het bijzonder het Nederlands, in het onderwijs op deze meertalige eilanden.

Op de eilanden in het Caribisch gebied spreekt en verstaat bijna iedereen meerdere talen, waaronder ook het Nederlands. Echter voor de meesten is het niet de moedertaal, maar een vreemde taal. Op elke school is Nederlands een verplicht vak en op veel scholen, met name op de Benedenwindse eilanden, is het zelfs de taal van instructie.

De aanpak van het Nederlands is soms nog de traditionele (moedertaal-) aanpak. Dat sluit vaak niet aan bij wat de leerlingen nodig hebben. Daarom stappen steeds meer scholen over op de aanpak voor Nederlands als vreemde taal (NVT), een vergelijkbare benadering als voor de andere talen die op school geleerd worden.

Meer informatie vindt u op de Facebook-pagina NVTCarib. Hier kunt u zich tevens aanmelden.

