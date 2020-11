4 Gedeeld

Kralendijk – Een automobilist is vrijdagavond tegen een scooter gebotst. De automobilist was onder invloed van alcohol. Dit gebeurde op de Kaya Nikiboko Noord.

De scooter kwam vanuit het centrum om de Kaya Nikiboko Noord op te rijden. De auto ging richting het centrum op de Kaya Nikiboko Noord en wilde linksaf te slaan om de parkeerplaats achter de kerk op te rijden. Hierbij zag de bestuurder van de auto de scooter niet en botste ertegen aan waardoor de bestuurder van de scooter viel. De auto kon de bestuurder niet meer ontwijken.

De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto moest mee naar het politiebureau omdat hij onder invloed van alcohol was. De man bleek ver boven het toegestane aantal UGL uit te komen waardoor hij direct een rijontzegging van 7 uur kreeg. De zaak is nog in behandeling.

Op zaterdag is een scooterrijden gevallen aan de Kaya Caribe. De bestuurder van de scooter verklaarde dat er een aantal honden achter haar aan renden waardoor ze de controle over het stuur verloor en viel.

De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Met de eigenaar van de honden werd afgesproken om de honden aan de lijn te doen om dit soort situaties te voorkomen.

Zaterdavond vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De scooter werd naar het politiebureau gebracht. Later bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en ook dat de scooter niet verzekerd was. De scooter blijft in bewaring totdat de eigenaar beide vermelde documenten kan tonen.

Op zondag werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter en enkele onderdelen. De scooter stond op het erf van een woning aan de Kaya Colorado geparkeerd en werd tussen 01.00 en 09.00 uur op genoemde datum, door onbekenden weggenomen. De scooter is een zwarte Gilera Runner met kenteken MF-2202. De zaak wordt onderzocht.

Zondagmiddag werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die geparkeerd stond bij de duiklocatie ‘1000 steps’ aan de Kaminda Turístiko.

Onbekenden hebben de autoruiten vernield om de auto binnen te komen en hebben onder andere een meisjes rugtas met inhoud en een licht grijze dames portemonnee van het merk Kipling meegenomen met diverse pasjes, oorknopjes en een trouwring als inhoud. De zaak wordt onderzocht. De politie adviseert nogmaals om geen kostbare goederen of contanten mee te nemen naar duikplaatsen.

