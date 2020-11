4 Gedeeld

Tourism Corporation Bonaire (TCB) is een dynamisch team die dagelijks werkt om “Nos dushi Boneiru” als de ultieme vakantiebestemming te promoten. Het eiland Bonaire zit in een groeifase en is een aantrekkelijke toeristische bestemming met veel potentie. Daarom zijn wij op zoek naar een energieke en teamgerichte Cruise Coördinator.

In het kort over de Cruise Coördinator

Fungeert als centraal aanspreek- en coördinatiepunt voor alle dagelijkse cruise- activiteiten;

Plant en coördineert de dagelijkse uitvoering van de cruise operational area manual, stelt prioriteiten en zorgt voor het oplossen van knelpunten;

Gaat in gesprek met cruise rederijen voor het trekken van nieuwe cruiseschepen die in overeenstemming liggen met het Strategic Tourism Masterplan;

Draagt zorg om het cruisetoerisme op Bonaire op een hoger plan te brengen.

Wat verwachten we van je?

Tenminste een HBO opleiding op het gebied van Marketing of Toerisme;

Inzicht in de ontwikkelingen binnen de toerisme branche en het cruisetoerisme op Bonaire en in de regio;

Vaardigheden in het plannen en coördineren van de dagelijkse cruise-activiteiten; Vaardigheden in het communiceren met stakeholders en in het oplossen van knelpunten;

Schriftelijk en mondelinge vaardigheden in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments;

Flexibel (geen 9-tot-5 mentaliteit).

Wat bieden wij?

Een marktconforme salaris;

Ontwikkeling van je kwaliteiten en vakkennis;

Een jong en dynamische werkomgeving.

Soort dienstverband: Fulltime

Lijkt het jou een mooie uitdaging om in een jong en dynamisch bedrijf in de toerismebranche te komen werken? Stuur dan jouw CV en sollicitatiebrief voor 1 december 2020 naar mevrouw Marjolein Oleana (Business Manager) [email protected]

Kijk voor meer informatie over Tourism Corporation Bonaire op: www.tourismbonaire.com