Kralendijk – De oorzaak van het oliespoor dat zondagmiddag voor verkeersomleidingen zorgde in Kralendijk is bekend.

Een ondernemer die diesel gebruikt, was deze aan het bijvullen vanuit een tankwagen. Toen de tankwagen wegreed is de slang los gesprongen zonder dat de bestuurder het merkte, waardoor de diesel met grote hoeveelheden op het wegdek terecht kwam.

Afgelopen zondag werd het oliespoor ontdekt op de hoofdweg in het centrum van Kralendijk. De brandweer is vervolgens in actie gekomen om gevaarlijke situaties of ongevallen te voorkomen.

